Héba-Aude LECUYER

Animatrice de la fonction publique territoriale.

Après une expérience en recherche scientifique (biologie moléculaire et cellulaire) et en enseignement (Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Univers), j'ai trouvé ma voie et me plais à me consacrer à la transmission et la diffusion des sciences (astronomie, physique, chimie, biologie, géologie) pour tous publics dont des scolaires, dans des lieux de culture scientifique (association, musée...) et ainsi participer à l'éveil aux sciences et la diffusions de la culture scientifique, le développement de l'esprit critique participant à une éducation à la citoyenneté en rendant les sciences accessibles à chacun.

Je travaille donc comme médiatrice et animatrice scientifique, de préférence pluridisciplinaire, biologie ou astronomie, mais aussi dans d'autres sciences.



Mes compétences :

Enseignement

Adaptabilité

Travail en équipe

Rédaction scientifique

Informatique

Médiation scientifique

Pédagogie

TICE

Conception pédagogique

EEDD

Vulgarisation scientifique

Didactique

Autonomie

Sciences de la vie

Génétique

Synthèse rédactionnelle

Biologie

Recherche scientifique

Prise de parole

Communication scientifique

Géologie

Environnement

Veille scientifique

Développement durable

Biodiversité

Sciences expérimentales

Démarche expérimentale

C2i2e

PSC1, AFPS

Animatrice/initiatrice bridge (formation effectuée

Astronomie