Heber ARGUMEDO

Ayant étudié à l’école créative Andy Goldstein, reconnue en Argentine, j’ai pu très tôt devenir photoreporter pour un quotidien argentin avant de travailler pour un studio de photos, spécifiquement sur l’illumination et les réalisations de publicités.

En parallèle, j’ai travaillé comme photographe indépendant pour des évènements privés et publics, que je couvrais ponctuellement à la demande

Résidant en France depuis 2009, je me suis concentré sur la réalisation d’un projet artistique qui me tenait à cœur : les ruelles parisiennes. Cette pierre angulaire a donné naissance à un ouvrage intitulé “La voie étroite”





