Hebert FLORENCE

Depuis plus de 25 ans Trace Software International conçoit et édite des logiciels qui permettent de calculer, simuler et gérer des installations industrielles. Trace Software intervient dans les domaines des automatismes, du génie électrique et du génie industriel.



Notre gamme de produits :



Elec Calc (Tr-ciel) pour le calcul et le contrôle d'une installation électrique basse tension



Archelios calc pour le dimensionnement électrique d'installations photovoltaïques raccordées au réseau public.



Elecworks pour la conception de projets d'automatismes



Trace elec pro pour la conception et la gestion de projets pour automatismes industriels et installations électriques



elecworks P&ID pour la conception d'installations de tuyauterie industrielle



Nos logiciels sont dédiés aux métiers de l'automatisme et de la distribution d'énergie. Nos clients sont présents dans tous les secteurs industriels. Nos produits sont également présents dans l'enseignement.



Mes compétences :

Vente B2B