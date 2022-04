Hebrat KÉVIN

Infographiste et chef de projet, en veille professionnelle et ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles en France et à l’international.



Issue d'une formation de BTS en production graphique à Angoulême, j'occupe actuellement la fonction d'infographiste au sein de CESVI FRANCE.

Très tôt j'ai orienté mon parcours vers le domaine de la PAO avec un attrait tout particulier pour la dimension internationale. Passionné par ce domaine tant diversifié qu’évolutif, j’ai très vite compris ses enjeux et domaines d’interventions.

Ayant eu l’opportunité d’acquérir des expériences à la fois académiques et professionnelles sur les marchés étrangers, et plus particulièrement Européens, je souhaite désormais développer mes compétences en infographie, dans un environnement multiculturel.



Spécialités :

- Compétences informatiques :

Pack Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop, Acrobat, Première...), html édit, pack office, typo 3.

- Langues : Français (langue maternelle), anglais (opérationnel), Espagnol, Allemand (approche culturelle)

- Savoir-être : Attitude positive, proactive et éthique.

- Flexibilité : aptitude à travailler en équipe et en autonomie

- Adaptabilité : aptitude à apprendre rapidement un nouveau business model et des méthodes de travail différentes.



Mes compétences :

Web

Print

VIdeo

Packaging

Communication