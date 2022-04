- Plus de sept ans d’expérience en publicité (traffic et chef de groupe), design (édition, retail et merchandising), relations presse et publiques, événementiel et en communication corporate

- Qualités d’analyse stratégique, d’organisation et de communication ; gestion de compétences et d’équipes, notamment internationales

- Connaissance du marché sud-est Asiatique (un an à Singapour)

- Habituée à travailler en anglais. 100% Mobile