Depuis 1977, année où j'ai ouvert mon 1er centre de langue en Provence, j'ai toujours eu l'ambition de faire découvrir le français au travers de sa culture, de son terroir, de sa gastronomie à une clientèle étrangère exigeante, ouverte à ce que la France peut offrir de plus chaleureux et à la fois de plus complexe, c'est-à-dire sa langue, sa cuisine et son savoir-être.



