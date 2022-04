Hector BENOIT

Passionné par mon travail, je souhaite étendre mes compétences. Je recherche de nouveaux challenges professionnels et le marché camerounais m'intéresse énormément. Il y a beaucoup à faire et je souhaite contribuer à l'expansion des entreprises françaises au Cameroun. J'ai 8 années d'expérience combinées aux ateliers CFF d'Yverdon (Suisse) dans l'entretien de moteurs de train et la peinture industrielle (trains et éléments d'avion). Je travaille également à la formation de nouveau collaborateurs et à l'organisation de l'espace et des temps de travail.

Je suis quelqu'un de sérieux et d'ordonné. Persévérant et motivé, je ne lâche rien. J'ai le sens de la transmission des savoirs et la soif d'apprendre. Contactez moi.

Cordialement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel