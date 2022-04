Hector GIANNONE

Je souhaite utiliser mon savoir-faire et exploiter mes connaissances dans le milieu de la fabrication électromécanique / maintenance et de la réparation électronique. Je suis pragmatique, minutieux et précis. Mes principales qualités sont le sérieux, le professionnalisme et la rigueur.



Mon but est d’évoluer au sein d'une entreprise et d’une équipe. De nature dynamique, je souhaite découvrir d’autres tâches et responsabilités en ma qualité d’électrotechnicien, en mettant mon expérience à votre service. Mon secteur de recherche se situe dans le GARD (ALES, NIMES et environs).











Mes compétences :

Maintenance et réparation industrielle

Management

Technicien électrotechnique, électronique.

IBM Hardware

Compaq/Digital Hardware