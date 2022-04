Hector ORCESI

Bonjour chez visiteur,

L'Ordi Magique est une entreprise qui à plusieurs facettes,

elle vous accueille sur son nouveau site de 400 m² dédié au monde de l'informatique,

Avec un showroom où son présentent plusieurs marques de matériel hi-teck,

avec un accueil dédié au conseil, avec la possibilité de tester le matériel et un SAV toute marque.

Un atelier de réparation et de montage avec son stock.

Un étage dédié aux formations et/ou réunions avec deux salles qui ont la caractéristique de s'adapter au besoin des entreprises et des stagiaires :

2 salles de formations l'une pour 10 personnes, l'autre pour 5 personnes

2 salles de réunion l'une pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, l'autre jusqu'à 10 personnes

Une salle de vidéo conférence équipée pour tout type de réunion.

Les deux salles sont équipées en tableau vinyle avec vidéo projecteur interactif et des connexions internet de très haut débit.

Les salles sont utilisées par les formateurs de la société et elles sont misent à disposition pour de la location, pour des structures ou des personnes externes.

L'Ordi Magique propose un catalogue de plus de 30 formations diverses sur divers logiciel et systèmes d’exploitation.



Voici une présentation du gérant ORCESI Hector

Formateur en informatique, pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.

Passionné en informatique depuis une vingtaine d'années, il initie les utilisateurs de PC à l'utilisation de l'outil et aux logiciels avec une méthode simple et à la portée de tous, avec un langage approprié compréhensible par tout stagiaire.

Président d'une association informatique pour les aînés, il continue après ces heures de travail à enseigner aux autres cette passion de l'informatique et des nouvelles technologies.

Sapeur-pompier le week-end, toujours tourné vers les autres pour leurs venir en aide.

Il aime ces activités, se rendre utile dans sa vie de tous les jours, son ambition est d'être un exemple pour ses enfants et de leur donner un avenir meilleur.



Mes compétences :

Conseil Handicap nouvelle technologie

Formation et création site internet

Conseil informatique et nouvelle technologie

Formation informatique et nouvelle technologie

Formateur

Informatique

Patience

Formation

Technique

Réseau

Innovation

Environnement