Hector Raphael PAMENI

Je suis un jeune Camerounais très talentueux dynamique et aime le travail.

Je suis titulaire d’une Licence de technologie en Gestion et Maintenance des Installations Energétiques obtenue à l’Institut de Technologie FOTSO Victor de Bandjoun ; j’ai acquis une large expérience dans divers secteurs .Proactif et flexible, doté d’un esprit d’équipe, je sais faire preuve de respect à l’égard des autres tout en sachant m’adapter à différents environnements. Fiabilité, résistance au stress et vivacité d’esprit, tels sont mes principaux points forts.

Par ailleurs, mon sens de la communication et mon esprit d’équipe de même que ma capacité à nouer d’excellentes relations, tant avec mes collègues qu’avec mes supérieurs, m’ont toujours permis d’aller de l’avant et d’atteindre mes objectifs fixés.





Mes compétences :

Microsoft Visio

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

C++

 Maintenance des moteurs électriques et groupes é

 Etude conception et réalisation des installation

 Élaborer les plans de maintenances préventives e

 Gestion et optimisation de l’énergie dans l’indu

Maintenance industrielle

Gestion de projet