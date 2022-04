Bonjour je m'appeler HEDGAR Lizardo

J'ai un sens du contact développer, je suis trés motivé car pour moi il en va du plus grand intérêt d'arriver a atteindre les objectif que je me suis fixé .

Je pense que certain défaut ce feront a four a mesure, mais je sais que mon sens d'adaptation me permettra de transformer ces défauts en qualité.

Je suis quelqu'un de nature calme et souriant, gentil.

je cherche un contrat d'alternance en 1 ans si possible une 2eme année dans la vente





Mes compétences :

Mécanique

Adaptabilité

Vente