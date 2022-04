Hedhli NABIL

Éviter la panne et l'interruption d'une production, c'est l'objectif prioritaire du technicien de maintenance industrielle, laquelle est essentiellement préventive. La moindre défaillance technique pouvant entraîner des coûts supplémentaires élevés, mieux vaut miser sur le contrôle, la surveillance et l'entretien régulier des équipements.



Si, malgré tout, une panne survient, il faut alors intervenir au plus vite. À l'aide de tests et de mesures, le technicien de maintenance établit un diagnostic et effectue les opérations qui s'imposent. C'est à lui que revient, le cas échéant, la tâche de changer une pièce défectueuse, de modifier des réglages, de corriger certaines données du programme informatique qui pilote les machines automatisées... et d'effectuer la remise en service.



Chercher à fiabiliser et améliorer l'outil de production : c'est aussi le rôle de ce technicien qui cherche par tous les moyens à réduire les coûts. Toujours à l'affût des évolutions technologiques, il conçoit et propose des solutions, en vue d'optimiser la sécurité et les performances des différents matériels et machines employés dans la chaîne de production.



Mes compétences :

Pneumatique industrielle

Électricité industrielle

Hydraulique

Maintenance industrielle