Hedi BEKRI

Monsieur, je parle à votre connaissance que je suis un jeune tunisien nommé Bekri Hedi" , âgé de 31ans et titulaire d'un diplôme de " Licence Appliquée Administration des affaires Management des PME-PMI.

Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques en spécialité Management des PME-PMI

je suis aujourd'hui prête à intégrer le monde du travail et à mettre mon savoir en pratique. Je vous soumets donc mon dossier de candidature pour un poste au sein de votre entreprise.



Dotée d'un grand sens commerciale et d'un très bon relationnel, je suis à même de démarcher une clientèle en adaptant mes propositions à ses besoins, au travers d'un argumentaire solide et constructif. Toujours à l'écoute, je saurai prendre en compte les attentes de mes clients au quotidien.



Un entretien me permettra mieux qu'un courrier de vous exprimer mes motivations. Je serais honorée de pouvoir vous rencontrer et je vous remercie par avance de l'intérêt que vous voudrez bien accorder à ma candidature.



Dans l'attente de cette réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Windows 2000 Pro

Microsoft Word

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows 9x

Microsoft Excel

Logicielles: ADAB, INSAF, Amadeus