Ingénieur énergétique en bureau d’études techniques : PROFLUX



- Etudes fluides et thermiques des bâtiments

- Conception et dimensionnement des installations de HVAC, Plomberie Sanitaire

- Notes de calculs réseaux hydrauliques, aérauliques et alimentations

- Notes de calculs des pertes de charges

- Schémas synoptiques

- Schémas de principe

- Métré

- Suivi des travaux

- Etablissement des pièces écrites (rapports descriptifs, Bordereaux des prix...)