Technicien de maintenance et de dépannage,

Expérience en visite d'intégrité structure de second niveau,

Réparateur cellule: technique de rivetage, formage, peinture aéronef.

Actuellement responsable du bureau du maintient de la navigabilité (ex BOT): je tient à jour la documentation et j'assure le suivi de la maintenance des aéronefs.



Mes compétences :

Aéronautique

Maintenance

Mécanicien