Hédi BOURGHIDA

J'ai intégré la NAIB en 1992, j'ai occupé le poste de junior dealer, j'ai été en charge du back office , maintenant je suis en charge de front office du département de la trésorerie, j'ai quitté la NAIB durant une période d'une année pour intégré l'union tunisienne de Banque dans le but de créer et de mettre en place une salle des changes, la prospection de la clientèle a été un des mes buts pour créer une synergies , j'aspire désormais a évoluer vers une activités plutôt commerciales et relationnelles avec la clientèles.



Mes compétences :

Persévérant