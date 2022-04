Hedi CHAYATA

Directeur d'agence Ile de France

Coordonnées:

Mobile: 06.10.59.46.12

Bureau: 01.55.96.30.60

Mail: h.chayata@sodiatec.com



SODIATEC est spécialiste du repérage amiante et plomb avant et après travaux / démolition

Carottage sur enrobés routiers amiante et HAP

Mesure d'empoussièrement amiante

Agence Ile de France

13 rue du Chemin Vert

94100 Saint Maur des Fossés



15 ans de développement harmonieux, convivial et professionnel de SODIATEC, nous amène à recruter sur notre agence de Saint Maur des Fossés (94) un technicien confirmé et motivé, futur pilote et chargé d'affaires institutionnelles, pour rejoindre notre équipe respectueuse de l'équilibre et du bien être de chacun. Nous sommes spécialisés dans les diagnostics amiante et plomb avant et après travaux / démolition, à vocation qualitative, réactive et accès sur la satisfaction client.

Si ces valeurs vous parlent et que vous êtes motivés pour vous engager, n'hésitez pas à prendre contact avec moi !

2 agences en Ile de France et Région Centre

Des collaborateurs compétents et motivés

Des références Institutionnelles

Des interventions en France et à l'International

Un site Internet :Array



Mes compétences :

Amiante

Technicien