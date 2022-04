Hédi DABBOUSS

Titulé d’une attestation de la responsabilité et de la sécurité de l’être humain et l’environnement, et j’ai une expérience de 3 ans dans le domaine des sites pétroliers, 4 mois comme Humane Security environnement à WINSTAR et comme Team leader HSE

Motivé et rigoureux et caractérisé par l’esprit de travail en équipe aussi l’esprit du maintient de la sécurité de l’environnement et l’être humain en sachant que je suis volontaire au sein d’une association nommée : le maintient de sécurité humaine et l’environnement.

J’aimerais bien être un membre au sein de votre honorable société et soyez sure et certain mes monsieur et mes dames que je serais à votre profil attendu, et que je donnerais le plus jours après jours durant ma carrière souhaitable dans votre société.

Veuillez agréer mes salutations respectueuses

Cordialement,

DABBOUSS HEDI

Le maintien de la sécurité et la santé humaine et fourni des environnements du travail sécurités gratuit des causes d’accidents ou de blessures ou maladies professionnelles





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Animation commerciale