Hedi DOUICI

Ma principale mission au sein d’INTM est de créer, gérez et développez un portefeuille clients constitué de grand compte tout secteur confondu, je suis également en charge de :



• Répondre aux besoins technologiques de nos clients en mobilisant les compétences des consultants INTM,

• Créer un lien de confiance avec vos clients par un suivi des projets qui nous sont confiés,

• Recruter, encadrer et fidéliser une équipe de consultants,

• Assurer le développement de carrière de chaque membre de mon équipe dans une réelle optique de gestion des ressources humaines,

• Suivi opérationnel, gestion financière et commerciale (marge, rentabilité…) de chaque mission,

• Gérer la relation client et les référencements achats,

• Qualifier les besoins exprimés par les clients,

• Élaborer les réponses commerciales et négociations des contrats (régies, forfait et transformation en centres de services) .



Mes compétences :

Management