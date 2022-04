Hedi FÉKIH

Je suis un ingénieur conseil en électricité et sécurité incendie avec 9 ans d’expérience entre l’étude, pré commissioning, commissioning, mise en service, contrôle réglementaire et suivi de maintenance. Et je cherche de travailler en sous traitance via mon bureau d'étude d'électricité et sécurité incendie.



Mes compétences métiers:



- Etude et conception des installations électriques MT/BT.

- Montage des armoires électriques (de commande et de puissance)

- Dimensionnement des batteries de compensation de puissance réactive

- Dimensionnement de l’UPS

- Dimensionnement de transformateur

- Calcul de courant de court circuit

- Calcul de section des câbles MT et BT.

- Classification des zones dangereuses.

- Préparation de spécifications techniques et des feuilles de donnés des équipements électriques.

- Établir les dépouillements techniques des offres techniques des équipements électriques.

- Assurer le suivi de fournisseur.

- Effectuer des missions d’inspection et de réception des équipements en usines.

- Pre commissioning, Commissioning et démarrage des installations électriques.

- Préparation de dossier de Pre commissioning, Commissioning et démarrage de projet.

- Inspection d'installation électrique.

- Effectuer les tests statiques et dynamiques de l’installation électrique.

- Contrôles réglementaires de sécurité électriques.

- Suivi de maintenance préventive et corrective

- Etude de sécurité incendie.

- Établir le cahier de charge des appels d’offres