Hedi GHRIB

Ingénieur en mécanique: ma formation scientifique est basée sur les mathématiques et la Construction Mécanique.

J'ai débuté ma carrière à la Compagnie des phosphates de Gafsa dans les mines souterraines, pour regangner ensuite la Direction Planification Recherche et Développement oè je me suis occupé surtout de la préparation mécanique du minerai (Enrichissement à sec), dans plusieurs grands projets.

J'ai obtenu le Prix national de Maitrise de la Technologie en concevant et fabriquant un Concasseur à machoires vertticales.

Durant 17 ans , j'ai donné un cours de vacation en Mécanique et Bureua d'etude à L'institut Supérieur de Technologie- Gafsa.

en 1994 J'ai fondé une société d'ingénierie "Matériel de Carrières et d'industrie"

et Divers de moindre importance.