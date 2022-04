Hedi LAHOUAR

Je suis quelqu'un avec un besoin de produire des résultats. Je suis le genre de personne qui relève les défis de front plutôt que de les balayer sous le tapis et en espérant qu'ils disparaissent. Même si je suis une personne optimiste, je suis aussi réaliste et conscient par la situation actuelle et si elle est satisfaisante ou insatisfaisante.



Mes compétences :

C Programming Language

Java

Python Programming

Linux

VHDL

Scrum Methodology

JavaScript

Java Enterprise Edition

Android

Web services

PostgreSQL

Matlab

LabVIEW

Intel Assembler

Global Positioning System

FPGA

Django

C++

Symfony2

NoSQL

Node.js

RFID Tech