Hedi RIAHI

Chef de projet au sein d'un OPCA / Observatoire de Branche, mes fonctions et compétences s'articulent autour d'études d'aide à la décision sur des problématiques "emploi-formation".

Curieux et réactif, j'aspire à étendre mon champ d'intervention et de responsabilités.





Mes compétences :

Rédaction

Animation de réunions

Présentation powerpoint

Coordination de projets

Capacités d'analyse et de synthèse