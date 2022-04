Hédi SRAIEB

25 ans d'expérience dans les domaines des infrastructures, des NTIC,

Excellente connaissance de l'entreprise aux différents stades de son développement.

Spécialiste de la gestion de projets complexes, stratégiques et sensibles nécessitant une grande diplomatie et souvent une forte confidentialité.

Grande connaissance pratique de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen Orient, ainsi que de nombreux pays du sud est asiatique.

Liens étroits établis de longue date avec les milieux d'affaires et autorités gouvernementales.



Mes compétences :

Économie

Finances

Développement durable

Infrastucture

Montage de projets

Conseil