Hedia MRABET-HADIJI

JE SUIS GESTIONNAIRE AEROPORTUAIRE .J AI INTEGRE L OFFICE DE LAVIATION CIVILE ET DES AEROPORT DEPUIS 1993.J AI UNE EXPERIENCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT , PLANIFICATION STRATEGIE, EXPLOITATION ,ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES AEROPORTS, ET FINALEMENT DANS LES MARCHES PUBLICS.



Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Gestion budgétaire

Études marketing

Étude d'impact

Management

Sous-traitance

Étude de marché

Assurance

Marketing stratégique

Finance

Transport Aérien

Gestion des compétences

Marchés publics

Gestion de projet

Diagnostic financier

Évaluation environnementale

Analyse financière

Étude de prix

Environnement

Organisation

Études statistiques