Hedouin GUILLAUME

Bonjour,

Chef de projet Sites et Sols Pollués, je suis installé en Île de France depuis environ 10 ans.

Après 6 années en tant qu'ingénieur d'étude qui m'ont permis de cerner les besoins et les attentes de cette fonction, le poste de chef de projet me permet de superviser des ingénieurs d'étude dans le cadre de chantier de prélèvement et de suivi de terrassement. Ce poste implique de bonnes relations avec les clients, les entreprises intervenant sur les chantier et nos partenaires sous traitant afin d'organiser au mieux les différents chantiers.