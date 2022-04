Hedvige ROUGES

Je travaille depuis 20 ans dans la fourniture pour le bâtiment

(fixation, outillage, équipement de protection individuelle, échelles, électro portatif, matériel de chantier...)



Après avoir été Responsable Produits, je suis aujourd'hui Responsable Grands Comptes.



Nous menons un sourcing très actif afin de proposer à nos clients les meilleures offres du moment (produits innovants qui font gagner du temps, solutions efficaces qui rendent les chantiers plus compétitifs, produits ergonomiques qui facilitent le travail et améliorent la productivité horaire)



Rachetée il y a 15 ans, l'entreprise s'est transformée au fil des années en Groupe et compte aujourd'hui un effectif de 60 personnes.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion des stocks

Achats