Hedwige AUDEGOND

Vous qui êtes des entreprises de petites et grandes distribution

16 années de plaisir à donner le meilleur à vos clients

Implantation rangement mise en scène création Étiquetage balisage pour donner l envie aux clients de revenir

Pour des raisons géographiques j ai du quitter mes rayons

Je suis prête et impatiente de pouvoir à nouveau faire partie d une équipe



Mes compétences :

respect des tâches à accomplir

respect des normes de sécurité Rangement surfaces

Étiquetage /balisage

prélèvement et prise de commande

gestion stock et reserve

implantation rayon

gestion d une caisse