Hedwige WALLART-CRÉPIN

Titulaire du baccalauréat scientifique avec mention très bien (juin 2018), je me dirige vers le métier qui me passionne : auxiliaire spécialisée vétérinaire. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour pouvoir entrer en formation et valider mon diplôme avec le Gipsa.

Famille d'accueil pour une association de protection animale, je gagne tous les jours de l'expérience dans le soin apporté aux animaux.



Mes compétences :

Logiciels : excel, word