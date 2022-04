Hegel LACROIX

~ Protection et pressages au quotidien :

Il est important pour toutes personnes qu'elles que soient votre culture ou votre religion de se protéger et de connaître certains signes.

Je vous propose quelques techniques appris de mes ancêtres.

- Pour Avoir la chance au quotidien :

Le matin il est conseillé compte premier mots, un nom de bonheur ou de bon présage par ex:

• Salem

• Missoud ( fortune )

• M'Barek ( béni )

• Fréha ( qui provoque la joie )

~Le matin quand vous avez fini de vous préparez ramassez consciencieusement vos cheveux et ongles ( jeter les dans les toilettes ou enterrer les ) . Ainsi personne ne pourras les utiliser à votre insu.

~Porter sur soit un coquillage El ouda ( si vous n'en trouvez pas vous pouvez utiliser un coquillage type cauris )

Et n'oublie pas de la laver tout les jours pour le purifier.

~Ne prêtez pas votre peigne a une autre femme, outre le fait que ce n'est pas hygiénique, cela vous vaudras des migraines.

~Quand vous allez voir des amis ne leur jetez pas même un peu d'eau au visage même si c'est par plaisanterie car cela coupe l'amitié. En présence d'un proche éviter de croiser les bras c'est aussi un appel à la séparation. Éviter aussi de vous dandiner en parlant, cela vous attirera une mauvaise fin.

~Quand on rentre chez sois même si il y a personne on dit " Salam Alikoum ".

~Rentrer dans les toilettes avec le pieds gauche et sortir avec le droit et ne pas parler dans les toilettes.

~Éviter de prendre des douches ou bains la nuit.

~Le soir en rentrant prenez soins de vous purifier ( voir rituel de purification classique) à défaut fair un bain avec du gros sel.

~Il est aussi déconseiller de passer le balais et de fair la vaisselle après la tombée de la nuit.

~Une fois par semaine laver son sol avec de l'Aousarabia.

~ jeter hors de la maison coquille d'œuf, os , reste de viande ( ne pas laisser dans la poubelle de votre maison )

- Les présages :

Le matin en quittant la chambre, si l'on aperçoit quelqu'un avant d'avoir levé les yeux au ciel et si un malheur arrive dans la journée il y a fort à parier que cette personne soit la cause de vos déboires de manière directe ou non.

La vue d'un lièvre à l'aube, mauvais présage, d'un chacal ou d'un chien loup, bon présage.

C'est une promesse de bonheur très grand lorsqu'on trouve un objet quelconque dans le ventre d'un poisson.

Rencontrer un nombre impair de corbeaux ou un seul est signe de malheur, mais un nombre paire est signe de réussite. Le bonheur est encore plus certain si l'un des corbeaux vole derrière l'autre.

Il faut aussi éviter la posture qui consiste à poser la tête sur les mains, elle est signe de mélancolie c'est l'attitude de la tristesse, or prendre cette attitude c'est l'appeler.

Celui dont le pied s'incline à droite en marchant porte la guigne, à gauche la baraka.

Agitation des paupières, l'œil droit il s'agit d'une Bonne Nouvelle, l'œil gauche méfiance.

Si vous avez l'oreille gauche qui siffle, c'est que quelqu'un parle de vous, comment savoir c'est qui ,c'est la première personne qui se présente à votre mémoire.

Si la main droite vous démange, vous allez recevoir de l'argent, si c'est la main gauche vous allez en donner.

La démangeaison à la lèvre du haut indique l'arrivée d'une personne absente, la joue droite la morte de quelqu'un, à la plante du pied droit vous voyagerez bientôt.

Taches blanches sur les ongles, si elle sont rondes elle porte bonheur et si elle sont allongés on recevra une mauvaise nouvelle.

- Pressages se rapportant au jours de la semaine :

• celui qui s'est battu un samedi aura des ennemies le lendemain.

• on ne doit rien prendre, rien toucher pas même la main d'une personne inconnue le samedi, cela porte malheur.

• les mots suivants pas être prononcé le soir du samedi : œuf, ciseaux, aiguilles, charbon ils sont remplacés par : œuf ( enfants de la poule ), charbon ( pomme ), aiguille ( clef ), ciseaux ( l'exact ).

• La personne sur la quelle passe une araignée un samedi soir fera fortune.





Mes compétences :

haute spiritualité