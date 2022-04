Heger KAOUECH

Disponible tout de suite et fortement motivée, je souhaiterai m'investir professionnellement auprès d'une compagnie aérienne. Aimant le contact avec la clientèle et le milieu aéroportuaire qui est un milieu en constant évolution. Le métier d'Agent d'escale m'apporte beaucoup de choses comme: parler à des clients de divers nationalités, derrière mon contoire d'enregistrement j'accueille différents passagers avec différentes destination, avoir un échange avec toutes personnes de différents métiers, développer mon côté humain, avoir de l'empathie, souriante, bonne présentation avec une bonne attitude commerciale en toute circonstance et très souriante.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

bon esprit d'équipe

Bon relationnelle

Bonne présentation

Commerciale

Ecoute

Esprit d'équipe

Présentation

Réactive

Sérieuse