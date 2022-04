L’école HEI (Hautes Etudes d’Ingénieur) forme depuis 1885 des ingénieurs généralistes, à profil international, capables de manager des équipes et de piloter des projets d’envergure dans des secteurs industriels très variés.



En septembre 2012, l’école a ouvert un nouveau site à Châteauroux, HEI campus Centre, dédié à la formation d’ingénieur par la voie de l’apprentissage (formation sur 3 ans). La formation conduit au titre d’ingénieur HEI, identique à celui délivré sur le campus de Lille en formation classique.



UNE FORMATION GENERALISTE ET PROFESSIONNALISANTE



La force d’HEI ? Proposer à ses étudiants un cursus généraliste complété par l’enseignement d’un domaine de professionnalisation.



Habilitée par la CTI (commission des titres d’ingénieur) depuis 1935, notre école veille à l’employabilité de ses diplômés en combinant des enseignements de tronc commun avec une logique de professionnalisation.



Conçus en étroite collaboration avec le monde de l’entreprise, l’enseignement du domaine permet de personnaliser le parcours des étudiants à HEI et d’affiner leur projet professionnel.



À HEI campus Centre, le domaine proposé est la mécatronique.



FORMEZ UN INGÉNIEUR À VOTRE IMAGE GRÂCE À L’APPRENTISSAGE



L’objectif d’HEI campus Centre est de former, à vos côtés, des ingénieurs généralistes par la voie de l’apprentissage. Pour cela, nous vous proposons d’accueillir un(e) apprenti(e) au sein de votre entreprise pour une durée de 3 ans.



Deux options s‘offrent à vous :

• recruter un(e) apprenti(e) admissible à HEI campus Centre et en recherche de contrat d’apprentissage.

• reconduire le contrat de vos apprenti(e)s bac+2 qui souhaitent poursuivre leurs études afin d’obtenir le titre d’ingénieur



Pour plus de renseignements ou pour nous proposer une offre de contrat d’apprentissage: contactez Cécile GOEMAERE, Chargée des relations extérieures

(02 54 24 12 51 / cecile.goemaere@hei.fr).



LE DOMAINE « MECATRONIQUE »



Dispensé en 2ème et 3ème année, l’enseignement de ce domaine complète la dimension généraliste de la formation. La mécatronique est l’alliance de 4 disciplines : la mécanique, l’électronique, l’informatique industrielle et l’automatique. En enseignant ces disciplines, HEI campus Centre forme des ingénieurs capables de travailler sur des projets transdisciplinaires.



La mécatronique offre la polyvalence nécessaire à l’approche d’un système dans sa globalité, tout au long de sa vie, à travers les différentes phases : recherche et développement, avant-projet, développement, industrialisation, exploitation.



PARTENAIRES



Cette formation est adossée au Centre de Formation Supérieure des Apprentis (CFSA) de la CCI de l’Indre. Le projet a obtenu le soutien financier du conseil régional du Centre, du conseil général de l’Indre, de la ville de Châteauroux, de l’Etat et du Fonds social européen.



