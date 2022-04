Heidi CARRILHO

En recherche active, je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise de grande envergure.



J’occupe, depuis janvier 2013, le poste d’Ingénieure Qualité de l’Air à l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS). Dans le cadre de mon expérience professionnelle au sein de deux unités de l’INERIS, j’ai eu l’opportunité de travailler sur divers sujets, comme les émissions atmosphériques, la surveillance environnementale, et la qualité de l’air intérieur. J’ai eu à mener plusieurs projets au cours desquels j’ai approfondi mes connaissances techniques, scientifiques et réglementaires. A travers les diverses missions qui m’ont été confiées, j’ai pu développer ma rigueur, mon sens de l’organisation et du travail en équipe, et un goût pour la conduite et la gestion d’études. J’ai pu aussi perfectionner mes compétences dans l’analyse et l’exploitation de données et dans la rédaction de rapports et de notes de synthèse.



Mes compétences :

Gestion, réalisation et exploitation de campagnes

Conduite et gestion de projet

Rédaction de divers rapports et de notes de synthè

Participation et organisation de réunions et group