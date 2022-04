Heidi GEMPER

Bilingue allemand, j'ai une riche expérience à la fois en entreprise et dans l'enseignement des langues. Ce qui m'a toujours passionné dans mes activités, ce sont les relations humaines, la pédagogie et la didactique.



En 2013, j'ai suivi des formations pour une pédagogie adaptée aux troubles d'apprentissage (dyslexie, dysorthographie etc.) que je mets aujourd'hui au profit des enfants et des adultes.





Mes compétences :

Allemand

autonome

Enseignement

Formation

International

Interprétation

Méthodique

Pédagogie

Pragmatique

Traduction