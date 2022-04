Heidi HERRMANN

Après avoir managé des équipes (INSEE pendant 8 ans), assisté des commerciaux(3 ans), j'ai entrepris ma reconversion pour me consacrer à ce qui me faisait vibrer depuis 15 ans.... le végétal et le paysage...



J’ai suivi une formation de haut niveau à la conception de jardins à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP) de VERSAILLES (78) 2002/2003, avec des intervenants hors pair comme Alain Dervieux architecte DPLG, Claude Pasquer architecte paysagiste DPLG, Gilles Clement paysagiste DPLG, et Philippe Niez Paysagiste DPLG. La formation m’a apporté ce qui me manquait, à savoir l’expression du projet paysager, en me donnant les outils et les pratiques courantes du métier de paysagiste.



Pour compléter cette formation j’ai suivi un stage DAO-CAO AUTOCAD 2004 mis en pratique à l'ATELIER PETER Alfred – STRASBOURG (67) 2004, comme dessinateur-projeteur. Cet atelier paysagiste a contribué à l'intégration urbaine du tram de STRASBOURG.



Lors du "Festival des 2 Rives(STRASBOURG)", manifestation horticole transfrontalière regroupant des jardins éphémères, la Ville de STRASBOURG (67) 2004, m’a mandatée pour organiser des "Journées de Plantes rares" comme Consultante–Paysagiste.



J’ai également organisé un stage "Concevoir et mettre en œuvre le programme de plantations d’un village" pour le compte d'un club de vacances , qui souhaitait sensibiliser son personnel en matière d’espaces verts. Stage pratique qui mettait en situation : par la visite de services techniques, l’étude du terrain, la gestion différenciée des zones, mais également par la réalisation finale du projet fixé.



Passionnément passionnée, je travaille en tant que paysagiste, au sein d'une entreprise de paysage, basée en Alsace.



Mon emploi actuel m'offre la polyvalence, allant des missions d’études générales, de planification et de programmation : plan de paysage, des missions d’études particulières et de maîtrise d’œuvre :aménagements ruraux, aménagements privés, des missions de conseil et d’expertise : auprès des maîtres d’ouvrage, des élus à l’échelle de la ville et de clients privés,, et des missions d’encadrement.



Je travaille avec différents cabinets d'architectes comme consultante en végétaux, et de cette collaboration sont nés des projets tout à fait innovants.



J'aime mettre en scène le végétal, jouer avec lui... sa transparence, sa couleur, son parfum, car créer un jardin, c'est peindre un paysage (Alexandre Pope)



Je cherche aujourd'hui à rejoindre un atelier de paysage, ou un cabinet d'architecte, dans les Yvelines afin d’apporter mes compétences, en termes de conception et d’agencement de paysage ainsi que mes connaissances des végétaux au sein d’une équipe mais aussi de participer activement à la création de projets .



Mes compétences :

Aménagement paysager

Architecture

Décoration

Dessin

Paysagiste

Sauvegarde