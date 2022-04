Bonjour,



Je suis une jeune étudiante, agée de 21 ans, dynamique, souriante, ouverte d'esprit, toujours à la recherche de nouvelles experiences professionnelles ainsi qu'extra-professionnelles.



Actuellement, je suis en 1ère année à l'ISG Paris afin de me spécialiser dans 2 ans en Marketing du luxe pendant mon master 2. Je suis quelqu'un de très active dans toutes les activités auxquelles je participe afin d'aller toujours plus loin que moi même et être présente dés que quelque chose de non ordinaire surgisse. De plus, lors de mon temps libre, je m'active dans de nombreux loisirs qui me tiennent à coeur.



Le Sport :

Je Pratique du basketball depuis 13 ans dans le même club. De plus, depuis 1 an je suis responsable d'une équipe cadette de basketball à US Cluny(entrainement, coaching, organisation déplacement...). Malgré ma forte implication dans le basketball, j'ai une réelle passion pour le sport (aviron, basketball, handball, volleyball)





L'Art :

Je suis passionnée d'architecture, d'art. C'est d'ailleurspour cela que je me consacre beaucoup à la lecture de livre d'architecture et aux visites de musées d'arts

Mes icônes: Calatrava pour l'architecture et Klimt pour la peinture





Les Voyages :

Je suis toujours à la découverte de nouveaux pays, de sa culture, de son mode de vie, de son architecture. Actuellement mes voyages réalisé sont la Grèce, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, et la Pologne



Actions bénévoles :

Habitat et humanisme: Il s'agissait derécolter des fonds pour les mals logés (vente de T-shirt, post it, sacs...) dans les rues du Creusot.

J'ai été Manager pour le don du sang au sein de l'IUT le Creusot (communication de la collecte, planning des rencontres, réalisation et supervisation de la collecte.

Et pour finir, j'ai participé à la préparation du marché de noël d'AUTUN



Si vous désirez en savoir davantage, je vous propose d'aller faire un tour sur Mon CV en ligne:

http://www.doyoubuzz.com/heidi-loron/



A très bientôt



Mes compétences :

Architecture

autonome

Communication

dynamique

Esprit d'équipe

Luxe

Marketing

Oenologie

Relationnel

sens du relationnel

Sociable