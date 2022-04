Heïdi Sauvage

25 ans



Dynamique, créative, curieuse et autonome j'ai toujours été passionnée par le monde de l'image.



Titulaire d'une licence en Arts plastiques options Infographies et d'un diplôme de niveau Bac+2 en Infographie Multimédia, je recherche un emploi dans le domaine de l'infographie.



Mes compétences en logiciels de PAO, mes connaissances en communication visuelle, ma capacité à réaliser une multitude de créations graphiques et mon esprit d'équipe sont les atouts majeurs pour être une bonne infographiste.



https://heidisauvagegraphiste.wordpress.com/cv/



Mes compétences :

Adobe Photoshop

QuarkXPress

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Créativité