Heidi Verdet intervient dans les dossiers comportant des problématiques juridiques liées au domaine sportif. Elle assiste et représente différents acteurs du milieu sportif, tant devant les instances sportives (commissions disciplinaires fédérales, CNOSF, CAS), que devant les juridictions de droit commun.



Diplômée de l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille, Heidi est titulaire d'une maitrise en Droit patrimonial général et d'un Master II en Droit de la banque et des opérations patrimoniales. Lors de son expérience au sein d'une banque d'affaire, elle a accompagné des sportifs dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine. Heidi est également titulaire d'un Master II en Droit du sport obtenu au Centre de Droit du Sport d'Aix-Marseille.



Elle intervient en outre dans différentes formations et au sein du Msc in Sports & Outdoor Industry Managment de l'EMLYON



Mes compétences :

Droit social

Football

Droit du sport

Sport

Gestion de patrimoine

Contrat de partenariat