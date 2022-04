Heidi WYSSBROD

Bonjour



Passeuse d'âme dévouée, maître enseignante Reiki, naturothérapeute certifiée en soins énergétiques, soins philippins, massages métamorphiques, Fleurs de Bach ,harmonisation des corps (avec l'antenne de Lecher). EFT........

Distributrice Indépendante des produits de bien être intérieur et extérieur

Jeunesse GlobalArray

https://www.facebook.com/JeunesseGlobalQcUniverselle88



Formations de Reiki . Technique de la métamorphose, du EFT.



Je suis également Fille et guide officielle de la Casa de Dom Ignacio, depuis 2006

J'organise des voyages à Abadiania au Brésil , pour rencontrer Médium Joao De Deus,

Je vous invite à vous joindre à mes merveilleux groupes (maximum 11 personnes)



« Mon expérience de thérapeute me permet d'être à l'écoute de chaque personne dans sa quête personnelle et spirituelle, avant et durant le séjour à la Casa, afin que chacun puisse se concentrer sur sa démarche spirituelle et ses guérisons.»

que se soit physique, émotionnel ou spirituel.

Mon bureau est situé sur la rive sud de Montréal. Vous pouvez me joindre par courriel à heidiwyssbrod@gmail.com ou encore visiter mon siteArray



Pour les personnes qui désirent poursuivre les soins à leur retour du Brésil ou pour toute personne qui en ressent le besoin ou voudrait découvrir les bienfaits du lit de cristal, des séances sont offertes à mon bureau.



Au plaisir de vous accompagner au cœur de votre Être.

De tout cœur

Heidi





















