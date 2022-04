Hello, journaliste reporteur images à Polynésie 1ère, une des chaînes de France Télévisions, je réalise des reportages d'actualité ou de magazine, pour la télé, la radio et l'internet.



Mes compétences :

Reportages photos et vidéos

Prises de vues vidéo

Montage vidéo

Travail en équipe

Aisance relationelle

Traduction anglais français

Synthèse rédactionnelle

Internet

Recherche documentaire

Recherche

Autonomie professionnelle

Prise de son