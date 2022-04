Heike KREUTZBERG

Je suis trilingue allemand, anglais et français, de nationalité franco-allemande et mon espagnol est courant et opérationnel. Je dispose également de facilités pour dépasser les différences culturelles et ainsi établir des relations de confiance et de qualité.



De plus, au travers de mes différentes expériences, j’ai acquis et développé les atouts suivants:



• Rigueur et sens de l’organisation pour concevoir, mettre en place et déployer des dispositifs internationaux ;

• Goût du challenge et qualité d’échange pour fidéliser mes clients, développer et augmenter durablement mon chiffre d’affaires ;

• Excellent sens relationnel pour négocier avec les décideurs au plus haut niveau ;

• Créativité et réactivité pour trouver des solutions aux situations d’urgences.





Mes compétences :

Conseil

Management opérationnel

Négociation internationale

Process

Développement commercial

Conduite de projet