Heikel OMERY

Dès la sortie de mes études, je souhaitais travailler dans le domaine de la climatisation "résidentiel" secteur qui était prometteur pour moi.

Au fur et à mesure, j'ai découvert des projets de plus grosses envergures avec toujours plus de contraintes techniques, des enjeux industriels et commerciaux, composés de différents corps de métiers.



Aujourd'hui, je suis fier de mon expérience acquise au fil des années dans la réalisation d'installations de traitement d'air et de l'énergie.



Mes compétences :

Cahier des charges

Gestion de projets

DAO Autocad

Mise en service d'installations

Descriptifs fonctionnels d'installations

Etudes de prix

Suivi de chantiers