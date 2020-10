Heikki TALLGREN

Debut de carrière à Bruxelles: chef de vente régional (Europe)d'un fabricant finlandais de machines forestières.



Nancy (54), France: Creation d'une filiale de la société finlandaise en France, Directeur Général de Ponssé S.A. de 1996 jusqu'au 2002. A Bruxelles - un pc et un fax dans mon living

En France à la fin: 27 personnes, 15 Million euros C.A. Siège social à Nancy, deux filiales, en Limousin et en Aquitaine.



Espoo, Finlande: Directeur Général de Pivotex Oy. Lancement d'une nouvelle activité d'affaires: suivi de waggons ferroviaires par GSM-GPS.



Compétences privilégiés:



- lancement des nouveaux produits et services sur les nouveaux

marchés

- études de marché

- analyses de competition

- diriger une équipe gagnante



Mes compétences :

Création

Études de marchés

Nouveau

Nouveau produit

Recherche