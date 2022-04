Heimana KLOSOWSKI

Passionné de sport depuis mon plus jeune âge et ayant été pratiquant confirmé dans plusieurs sports individuels et collectifs, c'est tout naturellement que je destine à travailler dans le monde du sport.



La pratique sportive m'a permis de développer des compétences au niveau de la gestion d'une équipe, également au niveau de l'organisation, mais aussi le dépassement de soi et l'envi de s'investir dans un projet en équipe en tant que joueur. Ayant côtoyer de très près la direction de mon club, j'ai pu avoir un aperçu du fonctionnement d'un club sportif.



Ayant obtenu un BTS MUC en 2013, je poursuis actuellement en licence marketing et management du sport afin d'approfondir mes connaissances et compétences en management et marketing et de pouvoir les appliquer dans le commerce sportif. Je suis actuellement en recherche de stage (4 à 6 mois) qui débuterai mi-mars dans laquelle je compte sur une réelle formation afin de m'inscrire dans la durée car je souhaite profiter de ce stage afin de me lancer dans la vie active.



Mon projet final étant de créer ma propre entreprise de ventes d'articles sportives, cependant je souhaite dans un premier temps prendre de l'expérience et approfondir mes connaissances et développer mes compétences dans le domaine, engranger un maximum d'expérience dans la gestion d'une structure sportive, ainsi que dans le marketing produits, pour ensuite pouvoir lancer ma propre entreprise.



Mes compétences :

Vente directe

Marketing relationnel client