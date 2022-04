Je suis de nature serviable et avenante. Mon caractère calme et franche est apprécié par mon entourage personnel et professionnel. Je me donne à 100% dans mon travail peu importe mon état physique. J'assume également la responsabilité de mes actes.



Mes compétences :

Microsoft office, logiciel de comptabilité Sage, l

Maîtrise des techniques de communication physique