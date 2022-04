Heinrick JOURNIAT

Madame, Monsieur,





La performance d’une entreprise dépend de sa motivation, de ses compétences et de son ambition. Animer un point de vente, former et stimuler ses salariés en contact avec le client constituent les trois grands axes d’une gestion efficace.

Courroie de transmission hautement sensible, une entreprise requiert un pilotage de précision et une attention constante à ses éléments les plus indispensables, les hommes qui la composent et ses clients.



Je souhaite partager l’ambition d’une entreprise dynamique et ambitieuse, à travers des valeurs communes, et participer à ses performances.



Ayant acquis une expérience professionnelle réussie dans le transport de personnes, je souhaite à ce jour réorienter ma carrière au sein d’une entreprise proposant un projet ambitieux et motivant.



Mes qualités managériales responsabilisantes par objectifs, ma culture dynamique du commerce et ma gestion efficace et rigoureuse, ont été les clés de la réussite du challenge que je m’étais donné.



Améliorer sa performance tout en maintenant l’équilibre entre ces trois composantes essentielles du métier que sont, l’orientation client, la poursuite des résultats économiques indispensables à la vie de l’entreprise, et l’animation responsabilisante et valorisante d’une équipe dans l’exigence, est pour moi l’essence même de mon métier.



Mes compétences :

Management

Encadrement

Formation

Négociation commerciale

Persévérance

Développement commercial

Organisation du travail

Autonomie