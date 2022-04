Heitger ANTHONY

Actuellement, Technicien QCL (Quality Control Laboratory) dans le domaine de l'industrie chimique sur des missions de remplacements ponctuels



Technicien process pendant 3 mois dans le domaine de l'industrie pharmaceutique : tests FAT

Technicien test pendant 9 mois dans le domaine de l'automobile au Luxembourg : réalisation des montages de tests et essais.

Expérience professionnelle (électricien) de 6 mois en Allemagne.

Stage de 3 mois en laboratoire industriel dans le domaine de traitement des eaux usées : mesures et analyses selon un protocole et prélèvements d'échantillons de produits à tester.



Je comprends et parle l'allemand courant, l'anglais courant, le francique rhénan lorrain (Lothringer Platt = dialecte lorrain de l'Est de la Moselle)



J'aime les randonnées (à pied ou en vélo), le trail, les excursions dans la nature, la cuisine, les livres, la numismatique, le cinéma ... le travail bien accompli.



Je suis plutôt ouvert d'esprit, tolérant, cherche à comprendre les autres cultures ...



Je suis disponible, mobile et dispose d'un véhicule personnel.



Mes compétences :

Laboratoire de Recherche

Labview

Microsoft Office

Instrumentation

Test reporting

Acquisition de données

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe