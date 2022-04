Héla ABICHOU

Bonjour,



tres pationnée par l'activitée g choisi le secteur touristique puisque je trouve qu'il est le domaine qui offre l'enovation et d'importantes opportionités de faire de nouveaux contacts et de devellopper son reseau relationnel.

Aprés des études en tourisme j'ai commencé ma vie professionnel dans une grande agence de voyages puis et aprés deux ans et demi g changé de boite pour devenir chef de service Tourisme à Syndabad Tours.

a part les études, g une bonne experience associative. En effet j'étais volontaire Jocker aux jeux méditérraniens Tunis 2001 et membre permenant de la commission des volantaires, coordinatrice au sein de la comité d'organisation des championnats du monde sports pour handicapés mentaux Tunis 2003, Commissaire de piste Internationale FIA de courses automobiles

toutes catégories ( circuit, off road...)et g travaillé dans différentes compétions et evenements internationaux comme le rallye Tunisie, grand prix historiques de Tunis, ecoles de pilotages GT au Lac, festival de Gliss et tuning, Rallye Targa Tunisia...

j'espère qu'à travers ce site je pourrais retrouver mes enciens amis et en avoir de nouveaux.

je suis djerbienne et j'adore cet Ile de rêve et j'invite tous le monde à venir découvrir le charme de sa nature surprenante!!!



Mes compétences :

Tourisme