Hela BACCOUCHE

En possession d’un diplôme d’ingénieur de l’école nationale supérieure de l’électronique et

de ses applications (ENSEA) et d'un Master 2 recherche en intelligence artificielle et

robotique. J'ai effectué mon stage de fin d'études au sein du service de recherche et

développement à Dassault Systèmes Provence; cette expérience a été l'occasion d'approfondir

ma connaissance du domaine du développement logiciel et plus précisément mes

compétences en développement C++. Ma mission dans le cadre de ce stage de 6 mois était

de résoudre des problèmes d’algorithmique géométrique et de développer des solutions en C+

+. J’ai aussi fait du Java, du C et de la programmation assembleur dans le cadre de mon

cursus d’ingénieur à l’ENSEA .

Je suis actuellement à la recherche d'un CDI dans le domaine du développement informatique avec une préférence pour le C/C++.



Mes compétences :

C++

C Programming Language

Visilogic

Turbo Pascal

Simulink

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Matlab

LabVIEW

Java

Exel