Hela BEN ATTIA

Je suis un Ingénieur en chimie analytique et instrumentation diplômée de la faculté de science de Tunis en 2011 , je cherche un travail stable et d'avenir, je suis sérieuse et compétente .

j'ai effectué mon projet de fin d'étude au sein de la laboratoire d'industries pharmaceutiques Pharmageb. J'ai une expérience d'un an dans le laboratoire de teinture dans la société GDS à Korba et 1 ans dans la société Tunicotex Group a Soliman comme responsable contrôle qualité.

Je cherche un emploi stable et d'avenir dans une société pharmaceutique, agroalimentaire, textile ou de pétrole .